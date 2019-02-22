22 Şubat 2019, 17:18
»»

Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

Toplantıda konuşan Tortop, yerel seçimlerin ilçeye yakışır şekilde ve demokratik bir şölen havasında geçmesini temenni etti.

Program daha sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan seçim sunumuyla sona erdi.

-Yerel seçimlere doğru

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Fatih Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çöl, programda yaptığı konuşmada, "Samimi, dürüst, candan yaklaşımları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Genç, yaşlı, çoluk çocuk buraya gelerek bizleri yılmadan, yorulmadan dinledikleri için Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı. Kaymakamlık, Mustafa Çöl, Afyon, Sandıklı, Güncel
Kaynak: AA