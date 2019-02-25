Sandıklı'dan Kısa Kısa

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Vergi Haftası etkinliklerle kutlanmaya başladı.Kutlamalar çerçevesinde Sandıklı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Çoban, Malmüdürü Ali Fevzi Kayacan, Şef İbrahim Toptaş, Mali Müşavirler Mehmet Bilge, Sefa Müslehiddinoğlu, Ahmet Şahin, Hüseyin Gümüşay, Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü çalışanları, Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymakam Tortop, "Ülkemizin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının 30. Vergi Haftasını en iyi dileklerimle kutluyor, mükelleflerimize bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.Belediye çalışanları kahvaltıda buluştuSandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, çeşitli birimlerde çalışan belediye çalışanlarıyla kahvaltı yaptı.Sandıklı Belediyesine bağlı müdürlükler tarafından, sendikaya geçilmesi dolayısıyla belediye personelleri tarafından organize edilen kahvaltı programlar kapsamında, İtfaiye Müdürlüğü, BSOM İşletme Müdürlüğü, SANJET A.Ş, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü çalışanları Başkan Çöl'ün de katıldığı kahvaltıda bir araya geldi.Belediye çalışanlarının mutlu olmasının kendilerini de son derece mutlu ettiğini ifade eden Çöl, "Değerli personellerimizin kahvaltı ikramları ile aynı sofrayı paylaştık. Artık yüzleri gülen belediye personellerimiz var çok şükür. 5 yıl önceki toplantılarda başların öne eğik olduğu, morallerin bozuk olduğu bir ortam vardı artık başlar dik moraller zirvede, ne mutlu bizlere 59 aydır biz sözümüzü tuttuk." dedi.