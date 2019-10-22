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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi insanlara kışlık giyecek yardımı yapacak.

22.10.2019 16:04Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi insanlara kışlık giyecek yardımı yapacak.
Ece Mahallesindeki merkez, hayırseverlerin kullanmadığı elbiselerini kabul ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez personelinin kış aylarında gerekli olan malzemelerden oluşan yardımları hazırladığını söyledi.
Merkezin hazırlıklarının ardından ihtiyaç sahibi insanların hizmetine açılacağını aktaran Kaşdaş, yardım yapmak isteyen hayırseverlere kapılarının açık olduğunu ifade etti.
Başkan Çöl, muhtarlarla bir araya geldi
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Cumhuriyet Parkı'ndaki programda konuşan Çöl, muhtarların geçmiş günü kutlayarak "Sandıklı Belediyesi olarak görev ve sorumluluk sahamızın dışında bile olsa köylerimizden gelen yardım taleplerini asla geri çevirmedik. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışarak, vatandaşlarımıza yardımcı olmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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