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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren Yıldız Spor Kulübü üyeleri Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

08.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:44 Sandıklı'dan kısa kısa
ilçesinde faaliyet gösteren Yıldız Kulübü üyeleri Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

11 .Shotokan Avrupa Şampiyonası için 'nın Üsküp kentine giderek burada yıldızlar ve ümitler kategorilerinde Sandıklı'yı temsil eden Sıla Akıncı ile Yılmaz Arslan, Başkan Mustafa Çöl'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Ziyarette bulunan Yıldız Spor Kulübü'nün kurucusu ve Spor Hocası Doğan Yıldız da, 52 kilogram kategorisinde Sıla Akıncı'nın Avrupa 2.'si olarak gümüş madalya kazandığını anımsatarak, "Ben başta Belediye Başkanı Mustafa Çöl olmak üzere sporcularımıza, velilerimize ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Mevlid Kandili
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Çöl, mesajında, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ne erişmiş olmanın mutluluğunun milletçe yaşadığını kaydetti.
Çöl, şöyle devam etti:
"İnsanlığın her zaman ve mekanda Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilahi mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Uğruna kainatın yaratıldığı Sevgili Peygamberimizin doğum yıl dönümlerinde ve hayatımızın her döneminde örnek hayat çizgisini, söz ile davranışlarını uygulayıp yaşayabilmek, hiç şüphesiz ki bizlerin Peygamberimize olan bağlılığının bir ifadesi olacaktır."

Mevlid Kandili, Mustafa Çöl, Makedonya, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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