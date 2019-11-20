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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı ilçesinde belediyeye bağlı müdürlüklerin katıldığı Voleybol Turnuvası başladı.

20.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:56Sandıklı'dan kısa kısa
ilçesinde belediyeye bağlı müdürlüklerin katıldığı Turnuvası başladı.

Sandıklı kapalı salonunda Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva kapsamında her gün 3 maç oynanıyor.
Her gün 14 takımın mücadele edeceği turnuva 3 hafta sürecek.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de katıldığı turnuva tüm heyecanı ile devam ediyor.

Spora her zaman önem verdiklerini ifade eden Çöl, "Dostluk, arkadaşlık ve sportmenlik ruhunu ön plana çıkartmak, müdürlüklerimiz arasındaki koordinasyonu arttırmak, spor yaparak zinde kalmayı hayata geçirmek için başlattığımız, Sandıklı Belediyesi Voleybol Turnuvası çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne oluyor. İnşallah tekrarını yaparak geleneksel hale getirmek ve bunun gibi değişik sosyal aktiviteleri yapmak istiyoruz." dedi.
Sandıklı'da Dünya Günü etkinliği
Sandıklı ilçesinde 20 Kasım Dünya Koah günü kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
İlçe Halk Sağlığı Hekimi Dr. Yavuz Çoban ve Ebe Ülkü Asıltürk tarafından Sandıklı İlçe Tarım personeli, İlçe Gençlik Merkezi ve köylerde vatandaşlara verilen toplantılarda koah hakkında bilgiler verildi.
Çoban, koah'ın nefes yollarının uzun süreli tıkanmasına bağlı olarak solunum zorlaşması olarak tarif edilebilecek bu hastalığın dünyada ve Türkiye'de en büyük sebeplerinin başında sigara kullanımı olduğunu belirtti.
"Dünyada tahmini 50 milyon koah hastası var ve her yıl 3 milyon kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor" diyen Çoban, "Koah aynı zamanda yurdumuzda en çok ölüme sebebiyet veren 3 hastalık. Yurdumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden 1'inin koah'lı olduğu düşünülüyor ve tahmini 3 milyon hasta bulunmakta." diye konuştu.

Mustafa Çöl, voleybol, Sandıklı, KOAH, Güncel

Kaynak: AA

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