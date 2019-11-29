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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

29.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:15Sandıklı'dan kısa kısa
Kaymakamı Can Tortop, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tortop, ilçedeki sorunlarla ilgili esnaflarla fikir alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu belirtti.

Her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve kendisini de halkın bir parçası gördüğünü vurgulayan Tortop, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır." dedi.
Sandıklı'da içme suyu arıtma tesisi çalışmaları
Sandıklı ilçesinin 48 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmaları sürüyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla 6.5 milyon metreküp arıtılmış içme suyu ihtiyacının karşılanacağı proje tüm hızıyla sürüyor.
Arıtma tesisini inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe için muhteşem projenin hızla devam ettiğini söyledi.
Başkan Çöl, "İlçenin 48 yıllık su ihtiyacına hizmet verecek şekilde planlanan modern arıtma tesislerinin yapılmasında emeği geçen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'na teşekkür ederim. İlçemiz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bu yüzden proje ve yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Her şey Sandıklı için." dedi.

Can Tortop, Sandıklı, Eflatun, Güncel

Kaynak: AA

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