Haberler » Güncel » Sandıklı'dan kısa kısa - Haber

Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

04.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:32Sandıklı'dan kısa kısa
Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette, bakım merkezinde kalan engeliler ile sohbet eden başkan Çöl, engellilerin istek, dilek ve temennilerini dinledi.

Çöl, bakım merkezinde oluşturulan etkinlik odasında engellilerle tavla ve satranç oynadı.

Ziyaretten mennuniyetini dile getiren bakım merkezi sakinleri, engelli vatandaşların düşünülerek böyle güzel bir merkezi kazandırdıkları için teşekkür ettiler.
3 Aralık Engelliler Günü
Sandıklı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sandıklı Belediyesi tarafından, engellilere yönelik yemek organizasyonu düzenlendi.
Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve çok sayıda davetli katıldı.
Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri, şiir, şarkıların sergilendiği gecede programa katılan çocuklara Başkan Mustafa Çöl tarafından hediyeler verildi.

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı - Haber
13:32 Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna doğru - Haber
13:28 Sürücüler karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı - Haber
13:27 İncirliova'da engellilere sürpriz doğum günü ziyareti - Haber
13:27 Muhtarlardan Güder'e ziyaret - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:54 Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:36:44