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Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2020 yılı Bağımlılıkla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

22.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:50Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın ilçesinde 2020 yılı Bağımlılıkla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Sandıklı Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya komisyon üyeleri katıldı.

Bağımlılık ile mücadelenin önemine değinen Kaymakam Tortop, "Çağımızın sorunu bağımlılık sadece gençlerimiz değil tüm vatandaşlarımızı tehdit eden bir meseledir. Ancak bizler kurumsal anlamda yürüttüğümüz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlarımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz, ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerine, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil herkese büyük görevler düşüyor." dedi.

-Tuğgeneral Osman Alp'den Başkan Mustafa Çöl'e ziyaret

Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.
Tuğgeneral Alp, ziyarette, başkan Çöl'e kabartma desenli Türkiye haritası hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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