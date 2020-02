Sandıklı'dan kısa kısa

Hatay'ın Antakya ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şerbetçi'nin ailesi Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.Ziyarette Tortop, şehitlerin anneleri, babaları, eşleri ve çocuklarının kendileri için emanetler olduğunu söyledi.Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını kaydeden Tortop, "Devletimizin tüm kapıları her zaman açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler versin. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah'tan sabır diliyorum." dedi.Vergi Haftası31. Vergi Haftası münasebetiyle Sandıklı Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Çoban ve beraberindekiler Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.Ziyarette, Çöl, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vergi dairesi çalışanlarının vergi haftasını kutladı.Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'ün hastane ziyaretiSandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çöl, hasta ve yakınları ile sohbet etti.Çöl, hasta ve yakınlarına çeşitli hediyeler vererek en kısa zamanda şifa bulmaları temennisinde bulundu.