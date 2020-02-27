Haberler » Güncel » Sandıklı'dan kısa kısa - Haber

Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Zafer Mahallesi Muhtarı Orhan Aslan ve mahalle sakinlerinden oluşan bir heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00Sandıklı'dan kısa kısa
Zafer Mahallesi Muhtarı Orhan Aslan ve mahalle sakinlerinden oluşan bir heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.
Ziyarette, muhtarlar mahallelerinde yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Çöl ile görüş alışverişinde bulundu.
Mahalle sakinlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Çöl de ilçenin daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi adına gerekli çalışmaların vatandaşlarla birlikte hareket ettiklerini ifade etti.
Sandıklı'da iş yeri açılışı
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çakır Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açılışına katıldı.
İş yerinin açılışını yapan Başkan Çöl, yoğun iş temposunun yanında elinden geldiği müddetçe yeni iş yerleri açılışlarına da katıldığını söyledi.
Açılış sonrasında katılımcılarla da bir süre sohbet eden Çöl, yeni iş yerleri vesilesiyle ilçenin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, iş yerinin ilçeye ve yatırımcısına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Zafer Mahallesi, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:37:09