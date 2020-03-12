Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Arıcılık Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
12.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:42
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Arıcılık Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
İlçeye bağlı Oda köyünde düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 15 çiftçiye belgelerini vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Tortop, "Kaymakamlığımız olarak çiftçimizin faydasına olabilecek her türlü çalışmaya destek verip katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bol kazançlar diliyorum." dedi.
Sandıklı'da "Gezici Kayıt Terminali" uygulaması başladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfus müdürlüklerine gelemeyen yaşlılar ve engeliler için "Gezici Kayıt Terminali" başlatıldı.
Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen engelli ve yaşlılar için başlatılan uygulama ile kimlik kartı işlemleri, ilçe nüfus müdürlüğü çalışanları tarafından evlerinde yapılıyor.
Uygulamayı yerinde inceleyen Kaymakam Tortop, İlçe Nüfus Müdürü Erdal Özer ile birlikte yaşlı vatandaşların evine giderek, personel tarafından yapılan kimlik kartı yenileme işlemlerini inceledi.
Uygulamanın çok güzel olduğunun altını çizen Tortop, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Nüfus Müdürlüğümüzün hizmetini engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine götürüyoruz. Son derece memnun olduklarına şahit olduk. Vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.
İlçeye bağlı Oda köyünde düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 15 çiftçiye belgelerini vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Tortop, "Kaymakamlığımız olarak çiftçimizin faydasına olabilecek her türlü çalışmaya destek verip katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bol kazançlar diliyorum." dedi.
Sandıklı'da "Gezici Kayıt Terminali" uygulaması başladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfus müdürlüklerine gelemeyen yaşlılar ve engeliler için "Gezici Kayıt Terminali" başlatıldı.
Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen engelli ve yaşlılar için başlatılan uygulama ile kimlik kartı işlemleri, ilçe nüfus müdürlüğü çalışanları tarafından evlerinde yapılıyor.
Uygulamayı yerinde inceleyen Kaymakam Tortop, İlçe Nüfus Müdürü Erdal Özer ile birlikte yaşlı vatandaşların evine giderek, personel tarafından yapılan kimlik kartı yenileme işlemlerini inceledi.
Uygulamanın çok güzel olduğunun altını çizen Tortop, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Nüfus Müdürlüğümüzün hizmetini engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine götürüyoruz. Son derece memnun olduklarına şahit olduk. Vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Manşet
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