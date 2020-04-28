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Sandıklı Gençlik Merkezi çalışanları günlük 150 siperlik maske üretiyor

Sandıklı Gençlik Merkezi çalışanları ürettikleri siperlikli maskeleri başta sağlık çalışanları olmak üzere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıyor.

28.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:40
Sandıklı Gençlik Merkezi çalışanları ürettikleri siperlikli maskeleri başta sağlık çalışanları olmak üzere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıyor.
İlçe Gençlik Merkezindeki çalışanlar tarafından günde yaklaşık 150 siperlikli maske üretiliyor.
Sandıklı Gençlik Merkezi Müdürü Abdulkerim Varlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına bir nebze katkıda bulunmak adına maske üretim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Siperlikli maskeler için malzemelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gönderildiğini aktaran Varlık, şunları kaydetti:
"Ürettiğimiz maskeleri, ilk etapta sağlık çalışanlarına dağıttık. Yeni ürünlerimizi de ilçemizdeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimize ve aile sağlığı merkezlerine dağıtacağız. Maskeleri üç aşamada elden geçiyoruz. Personel olarak biz sosyal mesafemizi koruyarak ve gerekli tedbirleri alarak üretimlerimizi yapıyoruz." Sandıklı Gençlik Merkezi çalışanları günlük 150 siperlik maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Sandıklı, Güncel, Haber

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