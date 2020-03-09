Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
İlçede bulunan bir restaurantta verilen kahvaltı programına, şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi dernek üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.
Şehitler için duaların edildiği programda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, kadınların birlik içerisinde her işin üstesinden gelebileceğini belirtti.
Bolcal, "Türk kadınları olarak, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin her daim yanındayız. Bugün de dualarımızı onlara göndereceğiz." dedi.
İlçede bulunan bir restaurantta verilen kahvaltı programına, şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi dernek üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.
Şehitler için duaların edildiği programda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, kadınların birlik içerisinde her işin üstesinden gelebileceğini belirtti.
Bolcal, "Türk kadınları olarak, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin her daim yanındayız. Bugün de dualarımızı onlara göndereceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sandıklı, 8 Mart, Güncel
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