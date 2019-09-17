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Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl; "Kaplıca alanlarının genişletilmesi Sandıklı adına muhteşem bir kıymet ifade ediyor"AFYONKARAHİSAR - Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin...

17.09.2019 21:32
Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl;
"Kaplıca alanlarının genişletilmesi Sandıklı adına muhteşem bir kıymet ifade ediyor"
AFYONKARAHİSAR - Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi. Sınırları yeniden belirlenen turizm merkezlerinde yer alan ve sınırları genişletilecek olan Sandıklı Hüdai Kaplıcaları hakkında açıklamalarda bulunan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, " Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Afyonkarahisar'ımızın en büyük ilçesi olan Sandıklı'mızda yaklaşık bilinen 2 bin yıllık geçmişi bulunan Hüdai Kaplıcalarımız bölgesindeki turizm alanlarımız, teknolojik sera alanlarımız genişletildi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığımızın ilçemize geçen dönem yapmış olduğu muhteşem bir yatırım hibe vardı. Bu alanlar genişlediği için artık, bu hibelerden daha fazlasıyla ilçemiz faydalanacak. Baktığımızda birçok beldenin, birçok ilçenin bulunduğu turizm alanları kapatıldı. Bazıları daraltıldı, bazıları sabit kaldı. Bu noktada Sandıklı ilçemizde bulunan alanlarımız bizim yatırım yapacağımız alanlara doğru daha çok genişletilmesi Sandıklı adına muhteşem bir kıymet ifade ediyor. Ben buna vesile olan başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyor. Minnetlerimi sunuyorum" dedi.
Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek

Mustafa Çöl, Sandıklı, Kaplıca, Güncel

Kaynak: İHA

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