Haberler » Güncel » Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret - Haber

Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

13.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:42Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret
Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de katıldığı ziyarette, Tortop, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere kolay gelsin dileklerini iletti.
Meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirten Kaymakam Tortop, kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinledi.

Yapılan el emeği ürünlerin incelendiği ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Eflatun Can TORTOP, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:11:40