Sandıklı Kaymakamı Tortop Yeni Bekçileri Kabul Etti

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Sandıklı ilçesinde göreve başlayan yeni çarşı ve mahalle bekçileri Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Kaymakam Tortop, "Biz kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli kişileriz. Bunun karşılığında da devlet bize belirli bir ücret veriyor. Bu açıdan biz vatandaşlara hizmet etmekle yükümlüyüz.Vatandaşla ilişkilerinize mesafe koyunVatandaş bizden güvenliğinin sağlanmasını bekliyor. Bu güvenliği sağlarken de sorumluluklarımız olması gerekir. Nasıl olsa devlet memuru oldum. Bundan sonra iş yapsam da olur, yapmasam da olur diye düşünmeyeceksiniz.Onun için iş ahlakınızı en üst düzeyde tutmanız, işinizi severek ve en iyi şekilde yapmalısınız. Yetkinizi kişisel amaçla kullanmayın. Siz sokaklarda gezeceksiniz. Kişisel menfaatlere asla girmeyin. Vatandaşla ilişkilerinize mesafe koyun. İş ilişkinizin mesafesi olmalıdır. " diye konuştu.