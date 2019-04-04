Sandıklı Leblebisine Yoğun İlgi

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Sandıklı ilçesinde dededen toruna 5 kuşaktır leblebi üretimi yapan bir firmanın ürünleri, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Firmanın işletme müdürü İsmail Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak 5 kuşaktır ilçede leblebi üretimi yaptıklarını söyledi.Mesleğe sahip çıkarak, geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam ettiklerini belirten Şentürk, leblebinin üretim aşamaları ise şöyle anlattı:"Nohut, leblebi yapmak için 4 sefer ateşe giriyor. Yani tavlama dediğimiz farklı aşamalardan geçiriyoruz. Akabinde su ile ıslama işlemi yapılıyor. Bir gün sonra da kabuk kısmını leblebi makinesi marifeti ile çıkartıyoruz. Kabuklarından ayrılmış olan nohut taneleri son aşamada bir kez daha kavrulup tüketime sunuluyor."Şentürk, Sandıklı leblebisinin yurt dışından da çok fazla sipariş aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'da yaşayan hemşehrilerimiz, bir yıllık leblebi ihtiyaçlarını buradan götürürler. Bunun yanında yaz aylarında kına geceleri, düğünler gibi özel günlerde bizim buralarda çerez adettir. Bu dönemlerde de çok yoğun satışlarımız olur. Ayrıca Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kenarında bulunan tesislerde de toptan satış yapıyoruz. Perakende olarak da sadece dükkanımızda hizmet veriyoruz."