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Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans

Sandıklı İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası programı kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Esma Sultan Yurdu'nda kalan öğrencilere konferans verildi.

28.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:46Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans
İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası programı kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Esma Sultan Yurdu'nda kalan öğrencilere konferans verildi.


Yurdun Toplantı salonunda verilen konferansta Sandıklı Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursu öğreticisi Makbule Dal peygamberimizin hayatı anlattı.
Dini konularda yöneltilen sorularında cevaplandırıldığı konferansta, peygamberimizin aile hayatı, ailesine olan davranışları, şefkati ve ailesi arasındaki istişare konuları işlendi.
Karşılıklı yapılan dilek ve iyi niyet temennileri ile program sona erdi.

Kredi Yurtlar Kurumu, Esma Sultan, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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