Sandıklı MYO'da turizm ve iletişim semineri

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu tarafından Sandıklı Belediyesi ve turizm çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi.
Seminerde turizmde ön büro hizmetleri, konuk iletişimi, Sandıklı alan tanıtımı, turizm coğrafyası, etkili iletişim yöntemleri ve sözsüz iletişimin önemi, iş motivasyonu konuları işlendi.
Programda Sandıklı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Havva Uzun, Sandıklı'nın tanıtımı, turizmi konusunda, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Tuba Vural ise, karşılama, uğurlama, profesyonel sunum, söz verilen hizmetin yerine getirilmesi konularında bilgi verdi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
, Sandıklı
, Güncel
Kaynak: AA