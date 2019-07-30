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Sandıklı'nın Akharım beldesinde orman yangını

Sandıklı'nın Akharım beldesinde orman yangınıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi yakınlarında çıkan orman yangınına 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.

30.07.2019 17:51
Sandıklı'nın Akharım beldesinde orman yangını
Sandıklı'nın Akharım beldesinde orman yangını
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi yakınlarında çıkan orman yangınına 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.
Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi Karadağ mevki Şerban korusunda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan alevler ve yükselen dumanların görülmesi üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar merkez, Sandıklı ilçesi ve Akharım Beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma kapsamında yangın kontrol altına alınırken 5 hektarlık alandaki meşe ağaçları yandı.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Sandıklı, Akharım, İtfaiye, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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