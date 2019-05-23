Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek okulunda devir teslim töreni

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda devir teslim töreni düzenlendi.
Devir teslim töreninde Prof. Dr. Bayram Turgut, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Mustafa Fişne'ye devretti.
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kuruluşundan itibaren görev yaptığını, bu aşamaların içerisinde yer aldığı için büyük onur duyduğunu kaydeden Prof. Dr. Bayram Turgut, yeni görevinde Prof. Dr. Fişne'ye başarılar diledi.
Prof. Dr. Mustafa Fişne de, Turgut'a yaptığı çalışmalar için teşekkür ederken, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun daha üst seviyelerde yer alması için ciddi çalışmalar yürüteceklerini ve almış oldukları bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba göstereceklerini kaydetti.
Bayram Turgut
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Kaynak: AA