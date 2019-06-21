21.06.2019 09:57
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Sandıklı ve Dinar'da adliye personeline veda yemeği

Sandıklı ve Dinar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev süresi sona eren adliye personeline veda yemeği verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev süresi sona eren adliye personeline veda yemeği verildi.
Hüdai Kaplıcalarında düzenelen programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve adliye personeli katıldı.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, personele yeni görev yerlerinde kendilerine başarılar dileyerek, ilçede gösterdikleri üstün gayret ve çabalardan dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından görev yeri değişen adliye personeline çeşitli hediyeler takdim edildi.
Dinar'da adliye personeline veda yemeği
Dinar ilçesinde de görev süresi sona eren adliye personeli için veda yemeği düzenlendi.
Suçıkan Park'taki programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve adliye personeli katıldı.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, tayini çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
Afyon, Dinar, Sandıklı, Güncel

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