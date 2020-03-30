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Sandıklı'ya giriş ve çıkışlara koronavirüs kısıtlaması

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

30.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:36
Sandıklı'ya giriş ve çıkışlara koronavirüs kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle köylerden ilçe merkezine ya da ilçeden il merkezine olası hareketliliği engellemek için giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Jandarma ekipleri oluşturdukları denetleme noktalarında araçları durdurarak iş ve sağlık gibi makul gerekçe taşımayan yolculuklara izin vermedi. Jandarma ekipleri, bu noktalarda durdurdukları araç şoför ve yolcularını da koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri hatırlatarak, daha dikkatli olmalarını istedi.Yapılan çalışmaların doğru ve güzel olduğunu söyleyen sürücülerden Mahir Yalın, "Devletimiz, jandarmamız ve yetkililer gerekli tedbirleri alıyor. Bizim de o kurallara uyarak yardımcı olmamız gerekir. İnşallah birlikte kısa sürede bu belayı atlatırız" dedi.


- Afyonkarahisar
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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Sandıklı, Sabah, Afyon, Güncel
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