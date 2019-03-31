31 Mart 2019, 20:06
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Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı

Antalya'da oy sayma işlemi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Muratpaşa ilçesindeki sandıktan "BEŞİKTAŞK" yazılı oy pusulası çıktı. Oy geçersiz sayıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oy kullanılan sandıklardan birinden "BEŞİKTAŞK" yazılı oy pusulası çıktı.

OY GEÇERSİZ SAYILDI

Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

İşte "BEŞİKTAŞK" yazılı oy pusulası:

Muratpaşa, Antalya, Beşiktaş, Politika, Güncel
Kaynak: İHA