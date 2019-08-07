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Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörü Murat Özalp oldu

Türkiye ve İrlanda'daki çok uluslu şirketlerde operasyonel ve bölgesel düzeyde 15 yılı aşkın bir deneyime sahip Murat Özalp, Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörü oldu.

07.08.2019 16:17 Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörü Murat Özalp oldu

Profesyonel kariyerine 2002-2005 yılları arasında Ernst & Young'da başlayan Özalp, 2005-2007 tarihleri arasında Yaşar Holding'te Mali Denetleme Yardımcısı, 2007-2013 tarihleri arasında CRH plc Türkiye'de Finansal Kontrolör ve CRH plc İrlanda'da Kıdemli Finansal Analist olarak çalıştı.

Eylül 2014 - Şubat 2017 tarihleri arasında Sandoz Teknik Operasyonlar'da Bütçe Planlama ve Analiz Müdürü ve Şubat 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Novartis Teknik Operasyonlar'da Türkiye Finans Müdürü olarak kariyerine devam etti.

Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında Allergan'da Finans Ekibinde görev yapan ve bütçe raporlama, muhasebe ve finansal analiz konusunda uzman olan Murat Özalp, Ağustos 2019 'dan itibaren Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörlüğü görevine atandı.


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Kaynak: Bültenler

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