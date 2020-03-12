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Sandro, Manchester United'a Füze Gönderiyor

Sandro, attığı golle takımını attığı golle Manchester United karşısında öne geçiriyor. Premier Lig'te 2013 sezonunda oynanan maçın 54. dakikasında rakip filelere harika bir gol atan Sandro, 2-2 sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü atıyor.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Sandro, attığı golle takımını attığı golle Manchester United karşısında öne geçiriyor. Premier Lig'te 2013 sezonunda oynanan maçın 54. dakikasında rakip filelere harika bir gol atan Sandro, 2-2 sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü atıyor. Sandro, Manchester United'a Füze Gönderiyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Manchester United, Spor

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