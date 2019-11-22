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Sandviç hırsızına 12 yıl hapis istemi

Polonya'da sosisli sandviç çalan şahsın tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

22.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:36Sandviç hırsızına 12 yıl hapis istemi
'da sosisli sandviç çalan şahsın tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Polonya'nın Olsztyn kentinde bir şahıs sosisli sandviç için benzin istasyonu soydu. Yüzü maskeli şahıs, elinde bulunan gaz tabancasıyla benzin istasyonuna girdi. Çalışanlardan sosisli sandviç isteyen 26 yaşındaki şahıs, sandviçi alamayınca elindeki gaz tabancasıyla çalışanları tehdit ederek sandviçi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak sandviç hırsızını yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sandviç hırsızının 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor. - VARŞOVA

Polonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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