Şangay'a Türk Teknolojisi damgası

Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü bir çok marka ile çalışan DOF Robotics, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye tüm hızıyla devam ediyor. 12-14 Haziran tarihleri arasında Şangay'da gerçekleşen IAAPA EXPO ASIA, SHANGHAI 2019'a katılan DOF Robotics, fuarda yüzde yüz yerli yazılımla ürettiği Supernova ve ödüllü ürünü Hurricane 360 VR'ı sergiliyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği robot teknolojileriyle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden DOF Robotics, 12-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen teknoloji fuarı IAAPA EXPO ASIA, SHANGHAI 2019''da tamamı yerli yazılım olan son teknolojiye sahip, Flying Theatre ve CES'ten "Arttırılmış Sanal Gerçeklik" kategorisinde İnovasyon Ödülü ve IAAPA "En İyi Ürün" ödüllerini alan Hurricane 360 VR'ı sektör profesyonelleri ve tüketicisiyle buluşturuyor.

YERLİ YAZILIM YURT DIŞINA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi bir kez daha yurt dışında temsil ettikleri için oldukça gururlu olduklarını belirtenDOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan "Kendi patentli ürünlerimizi yerli kaynaklarla üretiyoruz ve uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Eğlence sektöründe ürettiğimiz robot teknolojileriyle eğlence sektöründe dünyada aranılan bir marka olduk. Teknoloji alanında 'Made in Turkey' damgasının değerini artırma yönünde çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler