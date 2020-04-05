Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanghay'da 2 yeni vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu, ülkenin en büyük kentlerinden Şanghay'da 2 yeni dış kaynaklı koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

05.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:31
Şanghay'da 2 yeni vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu, ülkenin en büyük kentlerinden Şanghay'da 2 yeni dış kaynaklı koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Fransa ve Rusya'dan olan yeni vakalarla birlikte kentteki dış kaynaklı koronavirüs vakalarının sayısının 192'ye çıktığı belirtildi. Hastaların tedavi için belirlenen hastanelere kaldırıldığı ve uçuşlarda yakın temastaki diğer 10 kişinin de tıbbi gözlem altına alındığı açıklandı. Komisyon, dış kaynaklı 192 vakadan 29'unun taburcu edildiğini, hastanede tedavileri süren hastalardan birinin ise durumunun ağır olduğunu bildirdi.Bölgede Cumartesi günü iç kaynaklı yeni vaka bildirilmezken, kentin toplam iç kaynaklı vaka sayısının 339 olduğu belirtildi. Cumartesi günü itibariyle bunlardan 327'sinin taburcu edildiği, 6'sının hayatını kaybettiği ve diğer 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Şanghay'da 2 yeni vaka - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Patrik, koronaya karşı ’mucizevi ikonla’ şehrin etrafında çember çizdi Haberler
Patrik, koronaya karşı "mucizevi ikonla" şehrin etrafında çember çizdi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Trump’tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini Haberler
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı Haberler
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak Haberler
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

Son Dakika Dünya Haberleri

13:36: Darp edilen genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler 13:34: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler 13:28: Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti - Haberler 13:28: Küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı - Haberler 13:27: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi