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Şanghay İşbirliği Örgütü Paneli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin başlattığı "Yeniden Asya Açılımı"nın siyasi ve ekonomik anlamda büyük önem taşıdığını belirterek, "Sürece dahil olan güzergahtaki tüm ülkelerle İpek Yolu'nu yeniden canlandırmamız gerekiyor.

06.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:02Şanghay İşbirliği Örgütü Paneli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'nin başlattığı "Yeniden Açılımı"nın siyasi ve ekonomik anlamda büyük önem taşıdığını belirterek, "Sürece dahil olan güzergahtaki tüm ülkelerle İpek Yolu'nu yeniden canlandırmamız gerekiyor." dedi.
Yılmaz, OSTİM Teknik Üniversitesi ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezinin (TESPAM) düzenlediği Şanghay İşbirliği Örgütü Paneli'nde, Türkiye'nin zengin doğal kaynak rezervlerine sahip olmadığını, bu nedenle farklı pazarlara açılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin başlattığı "Yeniden Asya Açılımı"nın siyasi ve ekonomik anlamda büyük önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, "Türkiye'nin Asya ile güçlü ilişkiler kurması önemli. Osmanlı'nın ekonomik faydalar elde ettiği İpek Yolu bugün Asya'nın yükseldiği ve Avrupa'nın pazar olarak konumunu koruduğu bir ortamda büyük önem taşıyor. Sürece dahil olan güzergahtaki tüm ülkelerle İpek Yolu'nu yeniden canlandırmamız gerekiyor." diye konuştu.
TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener de Şanghay İşbirliği Örgütünün Çin başta olmak üzere enerji üreten ve enerjiye ihtiyaç duyan ülkeleri barındıran bir yapı olduğunu belirterek, "Enerji meselesi bölgede en önemli argüman olarak karşımıza çıkıyor. Bu iş birliği Türkiye için bir kaldıraç olabilir. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz anlamında kendisini destekleyecek güçlü kurumlara ihtiyacı var. Bu sebeple enerji anlamında bir birliktelik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Petrol ve doğal gaz sektöründe yarışa geç başlamış Çin'in enerji alanındaki gücüne dikkati çeken Akyener, "Çin'in önemli finansal ve teknolojik kabiliyetleri var. Enerji projeleri için gerekli altyapı tesislerini kuran Çin, küresel düzeyde yumuşak gücünü ve etkisini artırmaya çalışıyor. Rusya da kendi alanında güçlü ama Çin, attığı adımlarla dünyadaki enerji dengelerini ciddi anlamda yönlendirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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