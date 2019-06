Sani Konukoğlu Vakfı'ndan şevkat eli

Kaynak: İHA

Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Vakıf personeli ile birlikte şehit aileleri ve gaziler dernekleri ile huzur evinde kalan yaşlıları ve sevgi evlerinde sahiplenilen çocukları ziyaret etti.Boran, şehit aileleri ve gaziler derneklerini ziyaretleri sırasında, dünyanın en stratejik coğrafyasında bulunan Türkiye'nin, vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü canından önde tutan bireyleri sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Şehit ailelerinin ve gazilerin ülkenin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Boran, bu ülkede yaşayan herkesin bu emanetlere sahip çıkacak karakterde olduğunu kaydetti. Huzur evinde yaşlıları ve sevgi evlerinde çocukları da ziyaret eden Boran, "Yaşlılar, yani büyüklerimiz geçmişimizi geleceğe taşıyan eli öpülesi insanlardır. Çocuklar ise her biri geleceğimiz olan masumiyet sembolleri" dedi.Boran, ziyaretleri sırasında şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinlerine; Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun selamlarını da iletti.Sani Konukoğlu VakfıSANKO, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı'nı kurdu. Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında Türkiye genelinde 4500 vakıf arasından "YILIN VAKFI" seçildi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede, Türkiye'de en çok yardım yapan ilk 10 vakıf arasına girmiştir."İşin Hilesi Dürüstlüktür" ilkesini yaşam felsefesi haline getiren Vakfın kurucusu merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar gereği "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"na layık görüldü. Madalya ve Berat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle, Mütevelli Heyet Başkan Abdulkadir Konukoğlu'na takdim edildi. Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na TBMM Başkanlığı'nca" Üstün Hizmet Ödülü", Gaziantep Üniversitesi'nce "Fahri Doktora Unvanı" ve "Toplumsal Duyarlılık Ödülü", Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de "Vakıf İnsan" ödülü verildi. Öncelikli hedefi eğitim, sağlık ve gıda yardımı olan Vakıf, bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırarak, Milli Eğitim'in hizmetine sunmuştur.Bir sağlık kompleksi ve iki sağlık ocağı yaptırılıp Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Gaziantep Devlet Hastanesi'ne iki koroner yoğun bakım ve bir hemodiyaliz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne bir hemodiyaliz merkezi kuruldu, çeşitli hastanelere 12 hemodiyaliz cihazı verildi. Yılda yaklaşık 1.500 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Vakıf, her yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık 10.500 öğrenciye giyim, 10.500 öğrenciye de çantası ile birlikte kırtasiye, yine her yıl ihtiyaç sahibi 42 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmektedir.Ayrıca merkezi İstanbul'da bulunan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 1998 yılında yapılan protokol kapsamında; Gaziantep'te yetişkinlere verilen okuma yazma kursları 2016 yılına kadar Sani Konukoğlu Vakfı'nın desteğinde sürdürülmüştür.1998-2016 yılları arasında 379 gönüllü öğretmen tarafından açılan 767 kursta 1003'ü erkek, 9497'si kadın olmak üzere toplam 10.500 kişi okuryazarlık belgesi almıştır. - GAZİANTEP