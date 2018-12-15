Sanığın, Savcının Çöp Kovasını Fırlatıp Başından Vurduğu Anlar Kameraya Yansıdı

Arjantin'de dört yıl önce bir polisi kafasından yaraladığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezası alan 33 yaşındaki Evelio Ramallo, mahkeme sırasında aniden yerinden kalkıp çöp kutusunu savcının kafasına fırlattı.

HÜCRE CEZASI VERİLDİ

Savcı, cezaevinde huzursuzluk çıkaran ve telefon kullanan Evelio Ramallo'nun suçlarını mahkeme heyetine okumaya başladı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan sanık, suçlarını okuyan savcının kafasına çöp kovası fırlattı. Olaydan sonra sanık sanığa hücre cezası verildi.

Evelio Ramallo