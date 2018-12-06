Sanık İtiraf Etti, By Lock Programını Firari Fetö'cü Yüklemiş

Kayseri
'de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan kadın sanık, etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini söyleyerek, Boydak Erkek Öğrenci Yurdu'nda danışmada çalışan eşinin telefonuna, FETÖ'nün üst düzey imamlarından, Sıtkı Baş'tan sonra örgütün ikinci adamı olan ve firari durumdaki Alauddin İslamoğlu'nun by lock programını yüklediğini anlattı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık kadın H.T. ile avukatı hazır bulundu.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen ev hanımı sanık H.T. "Eşim O.D.T. FETÖ'nün yurdunda çalışıyordu. Eşimin Boydak Erkek Öğrenci Yurdu'nda danışma olarak işe başlaması komşumuz Alauddin İslamoğlu sayesinde oldu. Kiralık oturduğumuz binada komşumuz olan Alauddin İslamoğlu bize gelerek eşim ile ortak kullandığımız telefon hattına sonradan adını öğrendiğim by lock programını yükledi. Bana da sohbetlere gelmemi söyledi. Ben rahatsızlığım nedeniyle sohbetlere gelemeyeceğimi söyleyince, evimize birkaç kadın gönderdi. Onlar bana dua ve Kur'an öğretiyordu. Alauddin İslamoğlu by lock programından bu kadınlarla konuşabileceğimi, görüşme günlerinin buradan öğrenebileceğimi söyledi ancak ben çok kullanamadım. Hain terör örgütü ile hiç üyeliğim olmadı. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Tanık olarak dinlenen sanığın eşi O.D.T. ise "Boydak Erkek Öğrenci Yurdu'nda danışmada işe başladım. Eleman aradıklarını öğrenip, kendim gittim. Alauddin İslamoğlu bizim komşumuzdu. Telefona by lock programını o yükledi. By lock programını bir süre ben kullandım. Yurttaki işimden ayrılınca telefonu eşime verdim. Yargılandığım 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezası aldım" dedi. Mahkeme başkanının telefondaki iki kadın arasındaki yazışmaları okumasının ardından 'bu yazışmalar size mi ait?' sorusuna tanık O.D.T. hiçbir cevap veremedi.
Tanık M.N.Y. isimli kadın da "Ben by lock kullanmadım, sanığın by lock kullandığını bilemiyorum" deyince M.N.Y.'nin sanık olarak yargılandığı dosyadaki duruşma zaptı okundu. Sanık olduğu dosyada H.T.'nin by lock listesinde olduğunu söylediği hatırlatılan M.N.Y., "Ben by lock demedim, HTS kayıtları dedim" diye cevap verdi.
TANIĞA 'YALANCI TANIKLIKTAN' SUÇ DUYURUSU
Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca tanık kadın M.N.Y. hakkında mahkemeyi yanılttığı ve yalan beyanda bulunduğu gerekçeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
İSLAMOĞLU HALEN FİRAR
FETÖ'nün üst düzey imamlarından, Kayseri'de Sıtkı Baş'tan sonra örgütün ikinci adamı olan ve firari durumdaki Alauddin İslamoğlu, İçişleri Bakanlığı
'nın, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesinde yer alıyordu. - KAYSERİ
06 Aralık 2018 Perşembe 13:16