Haberler» Dünya» Haber

Şanışer: Maalesef bireysel yapılan açıklamalar beni üzdü

Şanışer: Maalesef bireysel yapılan açıklamalar beni üzdü

08.09.2019 14:30 Şanışer: Maalesef bireysel yapılan açıklamalar beni üzdü
Susamam klibiyle Türkiye'de gündeme oturan rapçi Şanışer, şarkının gördüğü ilgi karşısında Twitter'dan yayımladığı teşekkür açıklamasına ek olarak yaptığı paylaşımlarda "Maalesef bireysel yapılan açıklamalar beni de üzdü." dedi.

Şarkıyı her kesimden insanların katkılarıyla hazırladıklarını belirten Şanışer, "Türk milliyetçisinden dindara kadar her kesimden müzisyeni ortak dertler çevresinde buluşturmaya çalıştım. Maalesef sonrasında bireysel yapılan talihsiz açıklamalar beni de üzdü." ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Twitter, Şanışer, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
16:15   Erdoğan: İBB gibi el değiştiren şehirlerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor
16:00   Sosyal medyada 'betizmmm' tepkisi
15:59   Tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında -2
15:50   Tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
15:42   Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
15:22   Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı
14:51   İran: ab, nükleer anlaşma vaatlerini yerine getiremedi