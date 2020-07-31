Şanıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Yeşildirek Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerin götürmek istediği boğa, kamyonette bindirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya girdi.

Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye Belediyesi hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı.

Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak kurban kesim alanına götürüldü.

Kurbanlık sahibi Abdurrahman Baloz, boğanın ipinin kopmasının ardından ellerinden kaçırdıklarını anlatarak, "Saat 5.30 dan beri peşindeyiz. Yaklaşamıyoruz, yakalayamadığımız için ekipleri çağırdık onlar iğne vuracaklar." dedi.

İpekyol Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından timlerin uyuşturucu iğne yapması sonucu sakinleştirildi, sahipleri tarafından bağlanan boğa kesim yerine götürüldü.