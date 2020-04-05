Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Saniye saniye kaza kamerada

Saniye saniye kaza kamerada Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:04
Saniye saniye kaza kamerada
BURSA - Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ani saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza dün akşam Barış Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ana yola çıkan Gencer B. idaresindeki 16 ADJ 942 plakalı araç, Murat B'nin kullandığı 16 D 6007 plakalı dolmuş ile çarpıştı. Kazada 16 ADJ 942 plakalı araçtaki yolcu bir kadın ile dolmuştaki bebek yaralandı. İki yaralı da Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. Saniye saniye kaza kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Yerel

Haberin Videosu :

Saniye saniye kaza kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Saniye saniye kaza kamerada - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

16:43: Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos" - Haberler 16:42: Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı - Haberler 16:41: Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi - Haberler 16:41: İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti - Haberler 16:36: İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor - Haberler 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 13:59: Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi