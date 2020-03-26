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"Saniye teyze" emekli maaşını polis ekipleriyle çekti

Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

26.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:32
Edirne 'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.
AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çalışmalarını sürüyor.
Edirne'de yaşayan 80 yaşındaki Saniye Kısaç, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordine merkezindeki çağrı alıcıların yönlendirmesiyle, "Saniye teyze"nin yaşadığı Gazimihal Mahallesi'ne geldi.
Polislerin yardımıyla ekip aracına binen ve Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Merkez Şubesi'ne getirilen Kısaç, maaşını çektikten sonra evine götürüldü.
Saniye Kısaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalıştığını söyledi.
Polis ekiplerine teşekkür eden Kısaç, "Sağ olsunlar, Allah onları eksik etmesin başımızdan. Allah ülkemizi korusun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Polis, AFAD, Güncel

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