Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Saniye teyze emekli maaşını polis ekipleriyle çekti

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

26.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:39
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.
AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmaları sürüyor.
Edirne 'de yaşayan 80 yaşındaki Saniye Kısaç, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Koordine merkezindeki çağrı alıcıların yönlendirmesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saniye teyzenin yaşadığı Gazimihal Mahallesi'ne geldi.
Polislerin yardımıyla ekip aracına binen ve Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Merkez Şubesi'ne getirilen Saniye teyze, maaşını çektikten sonra evine götürüldü.
Saniye Kısaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalıştığını söyledi.
Polis ekiplerine teşekkür eden Kısaç, "Sağ olsunlar, Allah onları eksik etmesin başımızdan. Allah ülkemizi korusun" dedi. Saniye teyze emekli maaşını polis ekipleriyle çekti

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Polis, AFAD, Güncel

Haberin Videosu :

Saniye teyze emekli maaşını polis ekipleriyle çekti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Saniye teyze emekli maaşını polis ekipleriyle çekti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Haberler
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: Dursunbey'de çıkan orman yangını söndürüldü - Haber 15:54: Almanya'da tüketici güveni koronavirüs etkisiyle düştü - Haber 15:54: Bağcılar'da kaçak üretilen maskelere el konuldu - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi - Haber 15:53: Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber