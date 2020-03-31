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Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı

Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti çaldı Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı Ahmet Bozkurt;

31.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:01

Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı

Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti çaldı

Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

Ahmet Bozkurt;"Hırsızın yakalanmasını ve bisikletime kavuşmak istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de Ahmet Bozkurt isimli vatandaşın 5 bin lira değerindeki bisikletinin güpegündüz saniyeler içerisinde çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete uğrayan Ahmet Bozkurt, bisikletini görebileceği bir alana bıraktı. Marketten çıktığında o anki dalgınlıkla bisikletini unutan Bozkurt, ertesi gün tekrar geldiğinde bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Yakında bulunan bir güvenlik kamerasını inceleyen talihsiz vatandaş, kamera kayıtlarında bisikletinin bir şahıs tarafından çalındığını gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin saniyeler içerisinde bisikleti alarak uzaklaştığı görülüyor. Olayın ardından sıcağı sıcağına polis ekiplerine ihbarda bulunan Bozkurt, 5 bin lira değerindeki bisikletinin bulunmasını istiyor.

"Saniyeler içerisinde bisikleti alıp gitti"

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Bozkurt, bisikletine kavuşmak istediğini söyledi. Bozkurt, "Göz göre göre böyle bir ortamda hırsızlık yapılması çok ilginç. Her yerde kamera var. Polislerin bu işin peşine pek düşmemiş olmaları da beni şaşırtıyor. Anında ertesi gün gidip söyledim. Bisikletimi alan kişinin tavırları oldukça sakin, hiç korkar hali yok. Aşağı yukarı 6-7 saniye içerisinde bisikletimi alıp gidiyor. Hırsızın yakalanmasını istiyorum. Bisikletime de kavuşmak istiyorum. Benim için maddi, manevi değeri var" diye konuştu.

Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Bozkurt, Eskişehir, 3. Sayfa

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Saniyeler içerisinde 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
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