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Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan hırsızlar yakalandı

Bursa'da 6 otomobil ve 1 plaka çalan 4 zanlı yakalandı.

21.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:51Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan hırsızlar yakalandı
'da 6 otomobil ve 1 plaka çalan 4 zanlı yakalandı. Hırsızlık ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa genelinde 6 ayrı oto ve 1 adet plaka hırsızlığı olayı ile alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında H.B ve B.S., Z.T ve V.R.A isimli 4 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin sokakta park halinde bulunan bir aracı düz kontak yöntemi ile çalmaları ve bir aracın plakasını sökmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelilerin yer göstermesi ile çaldıkları otomobiller bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden V.R.A tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.B, B.S ve Z.T. tutuklandı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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