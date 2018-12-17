Saniyeler İçinde 80 Bin Liralık Ürün Çaldılar

Kaynak: AA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, maskeli kişilerce bir bayiden 90 saniyede 80 bin lira değerinde cep telefonu ve tablet çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde maskeli 5 kişi, bir cep telefonu bayisinin camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi.Mağazaya giren şüphelilerden 4'ü, 90 saniyede 30'un üzerinde cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alarak, dışarıda kendilerini bekleyen hafif ticari araçla kaçtı.Alarmın çalışması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan, hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırarak içeri girmesi, tezgahın üstündeki telefon ve tabletleri alarm kablolarını kopartarak alıp kendilerini dışarıda bekleyen diğer şüpheliyle kaçması yer alıyor.