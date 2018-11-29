Saniyelerle Kurtuldu !

Çanakkale
'de yoldan geçen bir kişi, rüzgarın etkisiyle bir binanın 3. katından düşen çift kişilik yatağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çanakkale'de ilginç bir olay yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi
Eski Havra Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında balkona bırakılan çift kişilik yatak, rüzgarın etkisiyle korkulukları aşarak aşağı düştü. O sırada yoldan geçen kişi de ayaklarının önüne düşen yatağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
(Cenk İşver/İHA)
İsmetpaşa Mahallesi,Çanakkale
29 Kasım 2018 Perşembe 22:41