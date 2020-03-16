Sanko'dan 18 Mart kutlaması
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "105'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımızın dönüm noktalarından biridir" dedi.
16.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:04
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "105'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımızın dönüm noktalarından biridir" dedi.
Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Türk Milleti söz konusu vatan toprağı olduğunda, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yurdunu savunmak için mücadele etmekten asla çekinmemiştir" ifadelerini kullandı. En zor sınavlarını Kurtuluş Savaşı döneminde veren halkın, bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, canları pahasına savaş meydanlarında yıllarca çarpıştığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında "'Çanakkale geçilmez' sözüyle kahraman ordumuz ve milletimiz vatanımızın her karış toprağının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kutsal emanet için bugün bizler, yarının emanetçisi gençleri aynı inanç ve bilinçle yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, önce vatan, önce bayrak diyerek şehit olan her yaştan binlerce isimsiz kahramanımızı saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Türk Milleti söz konusu vatan toprağı olduğunda, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yurdunu savunmak için mücadele etmekten asla çekinmemiştir" ifadelerini kullandı. En zor sınavlarını Kurtuluş Savaşı döneminde veren halkın, bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, canları pahasına savaş meydanlarında yıllarca çarpıştığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında "'Çanakkale geçilmez' sözüyle kahraman ordumuz ve milletimiz vatanımızın her karış toprağının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kutsal emanet için bugün bizler, yarının emanetçisi gençleri aynı inanç ve bilinçle yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, önce vatan, önce bayrak diyerek şehit olan her yaştan binlerce isimsiz kahramanımızı saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı