Sanko'dan 21 bin paket gıda yardımı

Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için bireysel önlemlerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız" dedi.

Kaynak: Dunya.com