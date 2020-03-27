Sanko'dan 21 bin paket gıda yardımı
Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için bireysel önlemlerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz.
27.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:29
Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için bireysel önlemlerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Sanko Holding, Ekonomi