Sanko Enerji Koçlu Hes Çalışanlarına İftar

SANKO Enerji yatırımlarından Giresun
Koçlu Hidroelektrik Santralı (HES
) işletmesi çalışanları, eşleri ve çocukları ile birlikte Konukoğlu Ailesinin geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar yemeğine, SANKO Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, İşletme Müdürü İsmet Kaya
, işletme şefleri ve mühendisleri katıldı. Neşeli, samimi ve eğlenceli bir ortamda yapılan iftar programında yöneticiler masaları dolaşarak konukların Ramazanlarını, yaklaşan Kadir Gecesi
ve Ramazan Bayramı
için iyi dileklerini iletti. İftar yemeği sırasında daha sonra, işletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul
Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi.
Ardından yapılan çekilişle şanslı çalışanlara tam ve yarım altın
hediye edildi. - GAZİANTEP
CEO
, Giresun
, HES
, Güncel
Kaynak: İHA