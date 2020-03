SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'ndan üniversitelilere tavsiyeler Açıklaması

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, hayali olmayanın hedefinin olamayacağını belirterek, "Mutlaka hedefiniz olmalı. Hedefi olmayanın başarılı olması söz konusu dahi değildir." ifadesini kullandı.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen 4'üncü Kariyer Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zirveye, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal da katıldı.

Açıklamaya göre, zirvede konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, holding olarak Türkiye için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Herkes ülkesi için elinden geleni yapmalı. Türkiye, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Huzur ve güven çok önemli. Huzurun olmadığı yerde sanayi de olmaz, ticaret de..." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer zirvelerinin, Türkiye'de son yıllarda çok önemli işveren-iş arayan buluşması haline geldiğine dikkati çeken Konukoğlu, "Buralarda yapılan konuşmalardan alacağınız birer kelime dahi, ufkunuzu açacaktır. Konuşmacıları can kulağı ile dinleyin, sorun, aradığınız yanıtı alana kadar ısrar edin." ifadelerini kullandı.

İş yaşamına başlayışı ve işinde başarılı olmasına ilişkin kesitler sunan Konukoğlu, 60 yıla yaklaşan iş hayatında birçok ödül aldığını ancak Gaziantep Üniversitesi Senatosu'nun takdim ettiği fahri doktora unvanının kendisi için çok özel anlamı bulunduğunu kaydetti.

"Sorunun kaynağı olmayın, çözümün merkezi olun"

Abdulkadir Konukoğlu, üniversite öğrencilerine "kulaklarınıza küpe olsun" diyerek, kendilerine hayat boyu yararlı olacağına inandığı şu önerilerde bulundu:

"Dürüst olun, dürüstlükten ayrılmayın. İşin hilesinin dürüstlük olduğunu unutmayın.İş görüşmesine giderken mutlaka temiz, düzgün bir kıyafet giyerek, saç-sakal tıraşı olarak gidin. Pahalı kıyafet giyin demiyorum; temiz, ütülü kıyafet giyin.Görüşmeye girdiğinizde saygılı davranın, 'otur' denilmezse oturmayın. Sorulara net yanıtlar verin. Maaş konuşmayın. Hakkınız olanın mutlaka verileceğini bilin. İşe girdiğinizde 'ben mühendisim, ben 4 yıllık üniversite mezunuyum' diye kendinizi kasmayın. Mütevazı olun, sizden yaşça büyük ve iş yerinin kıdemlilerine ağabey, abla diye hitap edin ve empati kurun.

İşletmede çalışıyorsanız ilkokul mezunu da olsa ustadan öğreneceğiniz çok bilgi olduğunu unutmayın. Öğrenmeye aç olun. Ustanın yanında 'ben mühendisim' diye burnunuzdan kıl aldırmazsanız işin püf noktasını öğrenemezsiniz. İşi eve taşımayın. İş, evin kapısının dışında kalmalı.Yükseköğrenim ile birlikte mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin. Bir dil bir insan, iki dil iki insan demektir. Yabancı dili mümkünse ana vatanında kalarak geliştirin.Her zaman yukarıya bakın, yukarılara tırmananlar nasıl başarılı olmuş, onu öğrenmeye bakın. Ama hep yukarıya bakıp sizden daha iyi durumda olanları görünce moraliniz bozulabilir. O zaman aşağıya bakın, sizin sahip olduklarınıza sahip olamayanlara bakıp şükredin. Gerçekçi olun ama her zaman konulara pozitif, olumlu bakış açısı ile yaklaşın. Hayali olmayanın hedefi olmaz. Mutlaka hedefiniz olmalı. Hedefi olmayanın başarılı olması söz konusu dahi değildir. Hedef uzanıldığında sahip olunan, ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin ulaşılamayan olmamalı.Büyük hedef belirleyip tüm zamanı ona erişmek için kullanacağınıza, zamanla büyüyen yeni hedeflerle yol alın.Hiçbir zaman pes etmeyin ve rüzgar durmuşsa küreklere asılın. Başarılı olabilmek için sevilmek ve sayılmak; sevilmek ve sayılmak için ise insanları sevmek ve saymak gerekir. Herkesle iyi geçinin, empati yapın. Size yapılmasını istemediğiniz bir hareketi, başkasına yapmayın."

Yükseldikçe, başarılı oldukça çemberin daraltılmaması gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, "Başarılı olmak için piramidin tepesine doğru tırmanmak gerekir. Yükseldikçe bulunduğunuz alan daralır ama siz, çevrenizdeki insanları azaltmamaya özen gösterin.Üniversite eğitimi kişinin ufkunu açar, içini doldurmak eğitimi alana kalmıştır.Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapmaya çalışın. Sevgi, saygı ve dürüstlük size kapılar açar. Açtığınız kapıları kapattırmayın. İş beğenmez olmayın ama beğendiğiniz işi yapmaya özen gösterin.Sivil toplum kuruluşlarında görev almayı, bulunduğunuz ortama karşı sorumluluğunuz olarak görün ve önemseyin.Hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın paniklemeyin. Panikleyen kaybeder.Hedefe giden yolda merdivenler teker teker çıkılmalı. Kademe kademe yükselmek gerekir. Böyle olursa geldiğiniz yeri hazmedersiniz. Aksi takdirde kazanımlar kaybedilir ve çıkılan yerden inmek çok daha hızlı olur.Başarılı olmak istiyorsanız hırslı olun ama hiçbir zaman hırs aklın önüne geçmemeli. Hırsın kurbanı olanın hata yapması ve kontrolü kaybetmesi, dolayısıyla başarısızlık ve hüsrana uğramak kaçınılmazdır. Aile bağlarını sıkı tutun. Mutlu aile başarının altın anahtarıdır.Çalışın, çok çalışın. İşinizi, işinizin ilgili olduğu alanları inceleyin. Bilmeden biliyormuş gibi yapıp kendinize ve işletmenize zarar vermeyin, bilmiyorsanız bunu ifade edin ama hemen öğrenin. Kararsız olmayın.Hiçbir zaman sorunun kaynağı olmayın, çözümün merkezi olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA