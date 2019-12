SANKO Holding yönetiminden emniyet ve jandarmaya ziyaret

SANKO Holding yönetimi, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarete, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, yönetim kurulu üyeleri Sami, Hakan ve Cengiz Konukoğlu katıldı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, emniyet teşkilatının Gaziantep'te huzuru ve güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e teşekkürlerini iletti. SANKO Holding yöneticilerinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek, "Gaziantep'in huzuru ve ülkemizin güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



SANKO Holding Yönetiminin yanı sıra, mali koordinatörler İhsan Akyol, Tekin Alpay, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Sanko Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan ve Basın-Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek'in de yer aldığı SANKO heyeti, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez'i de ziyaret etti. Gaziantep'in, ülke ekonomisinin kalkınması adına birçok alanda öncü şehir olduğunu anımsatan Albay Bekmez, "Ülkenin huzuru, refahı ve bölünmez bütünlüğü için fedakarlıktan ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Jandarma ve emniyet mensuplarının yaz kış demeden ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarlıktan kaçınmadığını dile getiren Abdulkadir Konukoğlu, "Ülkemizin her bir ferdi huzur içerisinde yaşamını sürdürüp, iş insanlarımız güvenli bir şekilde ülkemizin kalkınması için çalışıyorsa bunu jandarma ve emniyet mensuplarımıza borçluyuz. Ordumuzun, devletimizin ve milletimizin her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Allah ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve beladan korusun" diye konuştu. - GAZİANTEP

