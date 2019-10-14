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SANKO Holdingden kan bağışı kampanyası

SANKO Holding'e bağlı tekstil fabrikasında yöneticiler ve işçiler kan bağışında bulundu.

14.10.2019 15:00SANKO Holdingden kan bağışı kampanyası
SANKO Holding'e bağlı tekstil fabrikasında yöneticiler ve işçiler kan bağışında bulundu.

SANKO Holding'in Adıyaman'da ki tekstil işletmesinde işçiler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. SANKO Tekstil İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan işçiler ile birlikte kan bağışında bulundu. Düzenlenen kan bağışına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'da katılarak destek verdi.

Hüseyin Özhan, Barış Pınarı Harekatına destek vermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tüm işçilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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