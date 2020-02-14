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SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliğinde ikinci oldu.

14.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:44SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu
SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, Kadınlar Satranç İl Birinciliğinde ikinci oldu.

Gençlik ve İl Müdürlüğü, Belediyesi ve Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliği" turnuvasında, SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu ikincilik kupa, madalya ve hediyesini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencisi Beren Kalyoncu ile gurur duyduklarını belirterek Beren'i ve emeği geçen öğretmenini kutladı. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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