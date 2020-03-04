Haberler » Güncel » SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu - Haber

SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Bocce Müsabakaları"nda SANKO Okulları Küçük Erkek Bocce Takımı il ikincisi oldu.

04.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:16SANKO Okulları Bocce'de il ikincisi oldu
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Bocce Müsabakaları"nda SANKO Okulları Küçük Erkek Bocce Takımı il ikincisi oldu.

Eski Stadyumunda düzenlenen müsabakada, Sanko Okulları Küçük Erkek Bocce Takımı oyuncularından Doğan Emre Koyuncu, Alperen Göksular, Mustafa Kerem Kaya ve Ali Tiryakioğlu il ikinciliği kupasını kucakladı.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı il ikincisi olan sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, bölge finallerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kerem Kaya, Sanko, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 19:00:46